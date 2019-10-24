2019-10-24T02:51:54+03:00
Здоровье

Посетив музей, британка узнала, что смертельно больна

Женщина с помощью тепловизора увидела новообразования у себя в груди
Мария ИГНАТЬЕВА
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Посетив музей, британка узнала, что смертельно больнаПосетив музей, британка узнала, что смертельно больнаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жительница Великобритании, небольшого города Слау в графстве Беркшир обнаружила у себя раковую опухоль, когда посещала музей. Женщина путешествовала по Шотландии и решила зайти в "Камеру-обскура и мир иллюзий", где вместе с семьей ей захотелось посетить комнату с тепловизионной камерой.

Как пишет таблоид Daily Mirror, британка увидела на изображении своего тела тепловое пятно красного цвета. У других посетителей комнаты ничего подобного она не увидела, что и насторожило женщину. Однако, выйдя из музея, она забыла об этом. Вспомнила лишь через несколько дней и поискала причину в интернете, а потом решила пройти диагностику в больнице. Врачи обнаружили у женщины рак молочной железы на ранней стадии.

Сообщается, что британке сделали две операции. Сейчас она готовится уже к третьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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