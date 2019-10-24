Из-за срыва оружейного тендера Россия отправит Армении ноту протеста
РФ также попросит министра обороны республики урегулировать ситуацию
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Россия намерена отправить Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором принимала участие компания из РФ. Помимо этого министра обороны республики попросят урегулировать сложившуюся ситуацию.
Как передает РИА Новости, нота уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне.
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ИСТОЧНИК KP.RU