Из-за срыва оружейного тендера Россия отправит Армении ноту протеста

СЕГОДНЯ 05:24 2019-10-24T05:24:44+03:00

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Россия намерена отправить Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором принимала участие компания из РФ. Помимо этого министра обороны республики попросят урегулировать сложившуюся ситуацию.

Как передает РИА Новости, нота уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне.

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ИСТОЧНИК KP.RU