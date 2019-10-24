Сноуден заявил, что "попал в ловушку", оказавшись в России

СЕГОДНЯ 06:34 2019-10-24T06:34:17+03:00

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Бывший сотрудник ЦРУ И АНБ США Эдвард Сноуден заявил, что критически настроен к политике России и считает, что оказавшись в стране, где получил убежище, он "попал в ловушку". Он объяснил, что не выбирал РФ, а направлялся в Латинскую Америку, но правительство США аннулировало его паспорт, поэтому он и оказался в такой ситуации.

- Я критиковал президента России, я подвергал критике российские законы о слежке. Это не делает мою жизнь проще в стране, которую я не выбирал и где я оказался в ловушке, поскольку первоначально я направлялся в Латинскую Америку, а правительство США аннулировало мой паспорт, и я оказался в ловушке в России, - сказал Сноуден в интервью для видеоподкаста Joe Rogan Experience.

Как писал ранее сайт kp.ru,в США вышла книга легендарного экс-сотрудника спецслужб. И сразу стала бестселлером. Сноуден писал, что собирался провести в России сутки - а застрял на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU