2019-10-24T17:14:39+03:00
Общество

Российские университеты укрепляют свои позиции в международных рейтингах - ТюмГУ среди лучших вузов мира

17 российских университетов представлены в общем рейтинге U.S. News Best Global Universities, 14 из них являются участниками Проекта 5-100
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Фото: www.utmn.ruФото: www.utmn.ru
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Отметим, что российские университеты постепенно укрепляют свои позиции в рейтинге. Если в рейтинговую таблицу 2015 года входили только четыре российских университета, то в 2019 году их стало 17.

Большинство вузов страны, представленных в рейтинге, продемонстрировали положительную динамику по сравнению с прошлым годом, что способствовало перераспределению российских университетов в более высокие рейтинговые диапазоны.

Впервые в этом году в предметных рейтингах U.S. News Best Global Universities rankings представлены следующие университеты Проекта 5-100: РУДН, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ТюмГУ.

ТюмГУ занял 499-е место в мире среди полутора тысяч лучших университетов в предметном рейтинге «Plant and Animal Science» (науки о растениях и животных). При этом университет занял 25-е место в мире по созданию международных научно-исследовательских коллабораций внутри данной научной области и 97-е место по количеству публикаций в международном партнерстве.

«Это достижение – результат последовательной политики фокусировки научной повестки университета на актуальных вопросах биологической безопасности как растений, так и животных и человека, – прокомментировал позицию ТюмГУ в престижном рейтинге ректор Валерий Фальков. – В декабре 2017 года в рамках Проекта 5-100 в ТюмГУ был создан Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), который быстро приобрел репутацию как центр мирового класса в области изучения фундаментальных основ сельского хозяйства и лесоведения».

Проректор по науке и международным связям Андрей Толстиков отметил, что 25-е место ТюмГУ по строительству международных коллабораций в мире по данному предметному рейтингу не случайно. По факту исследования биологов ТюмГУ охватили весь мир. От экосистем Арктики до Патагонии в Южной Америке, юга Африканского континента, Австралии и Новой Зеландии. Исследования выполняются по грантам РНФ, РФФИ, международных научных фондов.

Справка: Рейтинг U.S. News Best Global Universities выпускается уже более 30 лет для американских университетов, в международном формате он выходит в шестой раз начиная с 2014 года. В 2019 году рейтинг охватывает топ-1500 университетов из 81 страны. Чтобы попасть в число ранжируемых вузов, университет должен либо входить в топ-250 по результатам глобального репутационного опроса Clarivate Analytics, либо иметь не менее 1500 публикаций в базе данных Web of Science Core Collection за период 2013–2017 годов. Рейтинг U.S. News Best Global Universities основан на 13 индикаторах, включающих в том числе публикационную активность, цитирования, мировую и региональную исследовательскую репутацию. Данные для расчета показателей берутся из InCites – онлайн-инструмента для оценки и сравнения научных организаций и исследований на основе наукометрической информации базы данных Web of Science. Источник: Управления стратегических коммуникаций ТюмГУ

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