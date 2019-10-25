Свыше 100 тысяч человек эвакуируют в Японии из-за мощных ливней

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-25T10:03:17+03:00

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Власти Японии рекомендовали свыше 100 тысячам жителей префектур Канагава и Тиба покинуть свои дома из-за угрозы подтопления, вызванной обильными ливнями. Ожидается, что в ближайшие сутки в зоне эвакуации выпадет до 300 мм осадков.

Дожди стихнул лишь в первой половине субботы. Тем временем, в населенном пункте Отаки к полудню пятницы уже выпало 215 мм осадков, что практически равно октябрьской норме.

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ИСТОЧНИК KP.RU