Свыше 100 тысяч человек эвакуируют в Японии из-за мощных ливней
Существует угроза подтоплений и оползней
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Власти Японии рекомендовали свыше 100 тысячам жителей префектур Канагава и Тиба покинуть свои дома из-за угрозы подтопления, вызванной обильными ливнями. Ожидается, что в ближайшие сутки в зоне эвакуации выпадет до 300 мм осадков.
Дожди стихнул лишь в первой половине субботы. Тем временем, в населенном пункте Отаки к полудню пятницы уже выпало 215 мм осадков, что практически равно октябрьской норме.
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ИСТОЧНИК KP.RU