2019-10-13T15:56:20+03:00
В мире

Последствия тайфуна "Хагибис": жертвами стали десятки японцев, на Фукусиме — угроза утечки радиации, в пострадавшие районы введены войска

Стране восходящего солнца столкнулась с сильнейшим ударом стихии в истории [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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После удара тайфуна Хагибис в Японии без электричества остались 425 тысяч домовПосле удара тайфуна Хагибис в Японии без электричества остались 425 тысяч домовФото: REUTERS
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«Тайфун? Какой тайфун? — недоумевает в переписке с «КП» блогер-путешественник Александр Лапшин, час назад приземлившийся в Токио. — Словно ничего не случилось. Даже дождя нет. Тепло и тихо…»

Зато инфоленты оттуда — как сводки с фронта. После удара одного из самых мощных тайфунов "Хагибис" за всю историю метеонаблюдений — по всей Японии погибло 23 человека, ранено 166. В столице весь день не работал аэропорт 800 рейсов отменено, большинство других крупных городов также парализовано.

На разбор завалов после прохождения тайфуна Хагибис брошены все силы. Фото: REUTERS

На разбор завалов после прохождения тайфуна Хагибис брошены все силы.Фото: REUTERS

Без электричества остались 425 тысяч домов, для разбора завалов и спасения пострадавших в центральную префектуру Нагано и близлежащие районы брошены 27 тысяч бойцов национальных сил самообороны, полиции, пожарных и береговой охраны. С домов, залитых по самые крыши, людей эвакуируют военными вертолётами.

Пожарные патрулируют затопленные жилые районы. Фото: REUTERS

Пожарные патрулируют затопленные жилые районы.Фото: REUTERS

Сильнейший тайфун приближается к Японии.Сильные ветры на восточном побережье - приближается тайфун Агибис

Тревожные новости приходят с АЭС «Фукусима», где уже имела место авария с утечкой радиации в 2011 году. Вблизи АЭС уже 11 раз срабатывали сигнализация об утечке радиоактивной воды. Расследование выявило, что в восьми из этих случаев жидкость была обычной — детектор просто заливало дождевой водой из тайфуна. По оставшимся случаям тревоги ведётся проверка, и теоретически возможен худший сценарий (что это всё-таки радиоактивная вода).

Премьер-министр Синдзо Абэ принёс всем жертвам урагана свои соболезнования.

Тайфун Хагибис - самый мощный за всю историю метеонаблюдений Фото: REUTERS

Тайфун Хагибис - самый мощный за всю историю метеонаблюденийФото: REUTERS

По меньшей мере 19 человек погибли во время тайфуна Хагибис.Один из самых мощных тайфунов обрушился на Японию (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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