Последствия тайфуна "Хагибис": жертвами стали десятки японцев, на Фукусиме — угроза утечки радиации, в пострадавшие районы введены войска

«Тайфун? Какой тайфун? — недоумевает в переписке с «КП» блогер-путешественник Александр Лапшин, час назад приземлившийся в Токио. — Словно ничего не случилось. Даже дождя нет. Тепло и тихо…»

Зато инфоленты оттуда — как сводки с фронта. После удара одного из самых мощных тайфунов "Хагибис" за всю историю метеонаблюдений — по всей Японии погибло 23 человека, ранено 166. В столице весь день не работал аэропорт 800 рейсов отменено, большинство других крупных городов также парализовано.

На разбор завалов после прохождения тайфуна Хагибис брошены все силы.Фото: REUTERS

Без электричества остались 425 тысяч домов, для разбора завалов и спасения пострадавших в центральную префектуру Нагано и близлежащие районы брошены 27 тысяч бойцов национальных сил самообороны, полиции, пожарных и береговой охраны. С домов, залитых по самые крыши, людей эвакуируют военными вертолётами.

Пожарные патрулируют затопленные жилые районы.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737419" frameborder="0"></iframe> Сильнейший тайфун приближается к Японии.Сильные ветры на восточном побережье - приближается тайфун Агибис

Тревожные новости приходят с АЭС «Фукусима», где уже имела место авария с утечкой радиации в 2011 году. Вблизи АЭС уже 11 раз срабатывали сигнализация об утечке радиоактивной воды. Расследование выявило, что в восьми из этих случаев жидкость была обычной — детектор просто заливало дождевой водой из тайфуна. По оставшимся случаям тревоги ведётся проверка, и теоретически возможен худший сценарий (что это всё-таки радиоактивная вода).

Премьер-министр Синдзо Абэ принёс всем жертвам урагана свои соболезнования.

Тайфун Хагибис - самый мощный за всю историю метеонаблюденийФото: REUTERS