В Совфеде оценили новую систему пенсионных накоплений

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-25T10:58:05+03:00

Такая схема должна быть выгоднее, чем хранение средств в банках

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В России может появиться новая система пенсионных накоплений. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что вариант, которые сейчас обсуждается, заинтересует народ. У предложения несколько позитивных сторон. Например: доход будет выше, чем в банке, сами взносы являются добровольными, а мотивация на долгосрочный вклад прозрачная.

- Данный подход выгоден и работодателю, так как дает преференции по налогам. Осталось решить самый главный вопрос о том, чтобы доходы наших граждан позволяли часть откладывать на будущее, - комментирует ИА «НСН» сенатор.

Схема накоплений должна приносить стабильный высокий доход – это основное условие, которое позволит привлечь деньги населения, отметил Рязанцев.

Сайт kp.ru рассказывал,что в Минфине и Центробанке определились с новой системой пенсионных накоплений. Система будет называться гарантированный пенсионный план. В нем много тонкостей и нюансов и разобраться в них предстоит каждому человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU