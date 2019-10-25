Новая пенсионная реформа: Пенсионные накопления больше не будут сгорать

В Минфине и Центробанке определились с новой системой пенсионных накоплений. Об этом «КП» рассказали сразу два информированных источника, близких к разработке проекта. Система будет называться гарантированный пенсионный план. «Комсомолка» ознакомилась с проектом и приводит основные тезисы.

ТЕ ЖЕ НАКОПЛЕНИЯ, ВИД СБОКУ?

Новые предложения чиновников крайне похожи на то, что было заморожено 6 лет назад. По крайней мере, база останется без изменений. Наши накопления будут лежать в частных пенсионных фондах. Те будут вкладывать их в ценные бумаги и выплачивать инвестиционный доход. А при выходе на пенсию мы будем получать прибавку к пенсии. Но, как говорится, есть нюансы.

В целом, новая реформа выглядит гораздо более проработанной. Чиновники учли прежние ошибки и попытались их исправить. Система должна стать более надежной и более выгодной для граждан. Тем не менее заплатить за все это удовольствие придется нам. Гарантированный пенсионный план - это личные сбережения граждан. То есть копить на нашу будущую обеспеченную старость придется самостоятельно. Отщипывая по чуть-чуть от каждой своей зарплаты. Пойдет ли на это большинство россиян - большой вопрос.

Но давайте все же разберемся в нюансах.

ПРИНУДИТЕЛЬНО ИЛИ ДОБРОВОЛЬНО?

Новую реформу накопительной части пенсии в правительстве обсуждают несколько лет. Сначала чиновники хотели сделать систему добровольно-принудительной. То есть всем бы автоматом включали дополнительные отчисления на пенсию. А чтобы отказаться, пришлось бы писать заявление. Но потом от такой идеи «пенсионного рабства» решили отказаться. Теперь система полностью добровольная. Вот основные принципы:

1. Хочешь - откладываешь, хочешь - нет.

2. Сумма может быть любая. Хоть 1 рубль, хоть миллион. Главное, чтобы это было с официальной зарплаты.

3. Взносы можно в любой момент прекратить.

- Вдруг вы поняли, что вам эти отчисления критически важны, можно написать заявление и снизить взносы до нуля. Со следующего месяца работодатель перестанет их вычитать из зарплаты, - объясняет осведомленный источник «КП».

ВЫШЕ НАДЕЖНОСТЬ - ОДНО ОКНО

К нынешней накопительной системе (хоть и «замороженной») у большинства граждан есть недоверие. Негосударственные пенсионные фонды сами ведут реестр будущих пенсионеров и те информационные системы, в которых фиксируются наши сбережения. Центробанк, конечно, надзирает за фондами. Но возможность «смухлевать» и подтасовать отчетность все же есть.

Да и риск банкротства фонда никто не отменял. Система гарантирования хоть и работает, но по закону вернуть государство обязано только номинал. То есть те деньги, которые мы сами перечислили в фонд. А весь накопленный инвестиционный доход, увы, пропадает бесследно.

Новая система такие риски должна снизить до нуля. Для этого появится специальный Пенсионный оператор. Его функции будет выполнять Национальный расчетный депозитарий. Он станет посредником между человеком и частным пенсионным фондом. То есть сначала работодатель будет отчислять деньги оператору, а уже тот будет перенаправлять их в выбранный НПФ.

- У Пенсионного оператора будет финальная версия правды или «золотая запись». То есть при любых спорах между клиентом и фондом, последнее слово будет за государственным администратором, - утверждает источник «КП».

Кроме того, теперь каждые пять лет на наших индивидуальных счетах будет фиксироваться несгораемая сумма. То есть при банкротстве фонда мы сможем получить не только номинал, но и часть наросших процентов.

СЧЕТ СТАНЕТ ОСЯЗАЕМЫМ

Сейчас подавляющее большинство россиян даже не знают, сколько у них пенсионных накоплений. Вроде бы переводил будущую пенсию в какой-то фонд. А в какой именно, уже не помню. И в личный кабинет на его сайте, естественно, не заходил.

- По нашей задумке пенсионный счет должен стать осязаемым. Например, когда вам приходит зарплата, то вы получаете смс о том, сколько вы получили и сколько у вас осталось на счете в банке. С пенсионными накоплениям будет точно так же. Каждый месяц вам будет приходить сообщение и вы будете видеть, как они растут, - объясняет источник «КП».

По его словам, в Федеральной налоговой службе для большего удобства обещали создать личный кабинет. В нем будет видно, сколько накопилось на счете. Плюс можно будет подгрузить дополнительную информацию. Например, о тех же пенсионных баллах. И сделать примерный расчет, какая пенсия вас ждет в будущем. С учетом как государственных выплат, так и собственных накоплений.

- Пенсионный оператор будет выполнять механизм одного окна, - объясняет источник «КП».

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Естественно, чтобы народ стал откладывать себе на пенсию, его нужно замотивировать. И лучше всего деньгами. Новую программу софинансирования (была раньше «тысяча на тысячу») в правительстве запускать не хотят. Поэтому решили ограничиться налоговыми вычетами.

Пенсионные льготы по налогам

- Работник

Допустим, ваша зарплата 100 тысяч рублей в месяц и вы хотите откладывать на пенсию 6% от этой суммы, то за год вы отложите 72 тысячи рублей и 13% от этой суммы (9360 рублей) сможете сразу же вернуть из бюджета.

- Работодатель

Получает льготы по налогу на прибыль. Сможет уменьшить налогооблагаемую базу.

Сейчас подавляющее большинство россиян даже не знают, сколько у них пенсионных накоплений.Фото: Евгения ГУСЕВА

НАКОПЛЕНИЯ НЕ СГОРЯТ

Это, наверное, одно из самых главных и важных новшеств, до которого додумались чиновники.

- Мы проводили опросы среди населения. И выяснилось, что людей больше всего волнует вопрос наследуемости. Они хотят быть уверены, что накопленные деньги останутся в семье, а не перейдут государству, - говорит источник.

Нынешняя система действует так. Если человек не дожил до выплаты первой пенсии, то всю сумму получают наследники. Но если так случилось, что на пенсию он выйти успел, но умер через короткий срок после этого, то по закону вся оставшаяся довольно приличная сумма сгорает и семья не получает ничего. Это был самый главный минус старой системы.

- Новая система гибридная. Она, с одной стороны, бессрочная. А с другой, наследуемая, - объясняет источник «КП». - Формула довольно сложная. Мы делали различные расчеты и стресс-тесты. Все работает.

Примерную схему можно посмотреть на графике. Ее суть в том, что ту или иную сумму наследники получат в любом случае - не важно, когда произойдет смерть. То есть пенсионные накопления не будут сгорать, а останутся в семье.

Как будут выплачивать накопления

- Допустим, к моменту выхода на пенсию у вас скопилось 360 тысяч рублей

- Вся эта сумма будет делиться на 180

- Ежемесячная прибавка к пенсии в первый год составит 2000 рублей

- Оставшиеся 336 тысяч рублей будут инвестироваться дальше

- Допустим, к концу первого года с учетом процентов у вас останется 350 тысяч рублей

- Эта сумма снова будет делиться на 180

- Ежегодная прибавка уменьшится до 1945 рублей

- И так далее

P.S. То есть прибавка будет каждый год вплоть до самой смерти пенсионера. Но она будет зависеть от остатка на счете и инвестиционного дохода. Плюс она не будет индексироваться на уровень инфляции. Зато в случае смерти какая-то сумма всегда будет оставаться наследникам.

К нынешней накопительной системе у большинства граждан есть недоверие.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЗАЩИТА ОТ СОБЛАЗНОВ

При этом вытащить деньги до пенсии будет нельзя. Право на прибавку можно получить либо при наступлении пенсионного возраста, либо через 30 лет с момента первого взноса.

- Люди слабы. У вас есть пожизненный риск взять и потратить все накопления: на новую машину, квартиру или шубу. А сейчас государство даст техническую возможность противостоять соблазну залезть в кубышку, - говорит источник «КП».

При выходе на пенсию можно будет даже получить всю сумму сразу. Но тогда придется заплатить подоходный налог - 13%.

Исключение из правила тоже есть. Вытащить часть суммы получится, только если деньги понадобились на дорогостоящую операцию, при инвалидности и других сложных жизненных ситуациях (их перечень еще будут определять).

ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ

Еще один плюс новой системы - на начальном этапе можно будет передумать и вернуть деньги. Период охлаждения чиновники хотят поставить приличный - шесть месяцев. То есть можно написать заявление, пять месяцев переводить часть зарплаты, а потом решить, что вам это не нужно и забрать все деньги.

- Никаких комиссий не предполагается. Вы просто приходите и говорите: «Ребята, сорри, я не тяну». И вам должны без вопросов вернуть все взносы, которые вы успели перечислить, - объясняет эксперт.

При этом приостановить платежи можно в любой момент.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

В проекте новой накопительной системы есть и преференции для ответственных работодателей. Если они захотят помогать своим сотрудникам больше накопить на пенсию, то получат налоговые льготы. В частности, они смогут снизить налогооблагаемую базу.

При этом введение гарантированного пенсионного плана не станет обузой для компаний. Ее обещают «вшить» в бухгалтерские системы, в первую очередь 1С. И тогда отчисления будут идти автоматически.

- Эта структура максимально снижает затраты как работодателей, так и пенсионных фондов. Грубо говоря, им не придется ради этого расширять штат кадровой службы, - объясняет источник.

Кроме того, за счет перевода средств из старой накопительной системы в новую, частные пенсионные фонды получат шанс заполучить новых клиентов, готовых возобновить ежемесячные платежи.

- У пенсионных фондов сейчас нет входящего потока. Они крутят только те деньги, которые у них остались после 2013 года. Поэтому им будет выгодно заманить людей на гарантированный пенсионный план. А уже потом убедить их, чтобы те стали делать ежемесячные взносы, - объясняет источник «КП».

НЕ ПОНЯЛ, ТАК МНЕ УЧАСТВОВАТЬ ИЛИ НЕТ?

Во-первых, это только проект, который еще будет проходить общественное обсуждение и согласование в правительстве и Госдуме. По опыту еще многое может поменяться. Поэтому выводы можно делать только предварительные. Во-вторых, даже если все будет согласовано, систему запустят лишь с 2021 года. Есть время подготовиться.

Тем не менее пошаговый план на первом этапе может выглядеть так:

- В любом случае лучше перевести деньги с обычного накопительного счета на гарантированный пенсионный план. Так будет надежнее и наследники будут благодарны.

- Затем на первом этапе можно поставить минимальный взнос - хоть 100 рублей в месяц. Главное, не больше 6% от официальной зарплаты. Нет смысла отдавать больше суммы, с которой можно получить вычет.

- А дальше, может, и втянетесь. И на приличную прибавку к пенсии сможете накопить.