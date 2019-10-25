Глава МИД Монголии оценил перспективы вступления ЕАЭС

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-25T14:08:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Как рассказал на полях Валдайского клуба в интервью «КП» министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар, его страна рассматривает возможность расширения участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) при ряде условий:

— Мы как раз с Евразийским союзом говорим о возможности заключения договора о свободной торговле, — сообщил «КП» господин Цогтбаатар. — Но этот вопрос возможен лишь по итогам обсуждения с нашим бизнесом и только на основе расчётов, моделирования ситуации. Когда мы будем точно понимать, какой результат последует для экономики Монголии — то на основе этого и будем принимать решения. Но мы действительно заинтересованы в изучении этого вопроса, о чём и говорим с партнерами в рамках ЕАЭС, включая Россию.

Напомним, ЕАЭС является широким интеграционным объединением — экономическим союзом, включающим Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Россию. В настоящий момент ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава МИД Монголии: В Великую Отечественную войну наша страна поддержала СССР первой

78 лет назад, в середине октябре 1941 года, из Монголии в СССР по железной дороге пришёл первый конвой с братской военной помощью: 15 тысяч комплектов зимней формы для наших солдат, продовольствие, дефицитное сырьё. Вермахт тогда рвался к Москве, и для ослабленной в летних боях Красной Армии любая поддержка была не лишней (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU