2019-10-25T14:08:38+03:00
В мире

Глава МИД Монголии оценил перспективы вступления ЕАЭС

Об этом Дамдин Цогтбаатар сообщил в эксклюзивном интервью «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Дамдин Цогтбаатар. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССДамдин Цогтбаатар. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Как рассказал на полях Валдайского клуба в интервью «КП» министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар, его страна рассматривает возможность расширения участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) при ряде условий:

— Мы как раз с Евразийским союзом говорим о возможности заключения договора о свободной торговле, — сообщил «КП» господин Цогтбаатар. — Но этот вопрос возможен лишь по итогам обсуждения с нашим бизнесом и только на основе расчётов, моделирования ситуации. Когда мы будем точно понимать, какой результат последует для экономики Монголии — то на основе этого и будем принимать решения. Но мы действительно заинтересованы в изучении этого вопроса, о чём и говорим с партнерами в рамках ЕАЭС, включая Россию.

Напомним, ЕАЭС является широким интеграционным объединением — экономическим союзом, включающим Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Россию. В настоящий момент ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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