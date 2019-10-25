Глава МИД Монголии: В Великую Отечественную войну наша страна поддержала CCCР первой

78 лет назад, в середине октябре 1941 года, из Монголии в СССР по железной дороге пришёл первый конвой с братской военной помощью: 15 тысяч комплектов зимней формы для наших солдат, продовольствие, дефицитное сырьё. Вермахт тогда рвался к Москве, и для ослабленной в летних боях Красной Армии любая поддержка была не лишней.

А вот Запад, формально выступая союзником в борьбе с Гитлером, вначале играл за нас не в полную силу. Например, первые поставки стратегических товаров из США по ленд-лизу начались лишь в конце декабря 1941 года — на тот момент перелом в Битве за Москву был уже очевиден.

Поэтому когда корреспондент «Комсомолки», освещая заседание международной дискуссионной площадки «Валдайский клуб», оказался рядом одним из гостей — министром иностранных дел Монголии — разговор завязался сам собой. В эксклюзивном интервью для «КП» господин Дамдин Цогтбаатар рассказал не только делах прошлого, но и о настоящем — например, планирует ли Монголия вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС — наш аналог Евросоюза, только без доминирования группки самых мощных стран над остальными — прим. ред.).

ПРО ВОЙНУ И КИРИЛЛИЦУ

— Господин Цогтбаатар, в нынешнем году — 80 лет с начала Второй Мировой, в следующем — 75 лет Победе. Между тем на Западе многие пытаются выставить Россию таким же агрессором, как гитлеровский рейх. Вы с такой трактовкой согласны?

— Конечно, нет. Мы, когда начиналась война, были единственным союзником Советского Союза, который помогал без каких-либо задних мыслей, без желания получить что-либо для себя. Мы просто стояли с русскими штык к штыку. Сталкивались с огромными трудностями, но последние свои ресурсы Монголия отдавала России. Помните советский лозунг — «всё для фронта, всё для победы»? Так вот, такой же режим работы, с полной самоотдачей, действовал тогда и в Монголии — хотя географически мы находились далеко от советско-германских битв, в глубоком тылу.

— Сегодня битвы в Евразии продолжаются, если угодно, на более тонком уровне. Отдельные страны — не их называть — пытаются отказаться от кириллического алфавита, перейти на латинский. Подобные разговоры слышны и в Улан-Баторе (где с 1941 года принят кириллический алфавит взамен традиционной старомонгольской письменности — прим. ред.).

— Это вопросы к лингвистам. Мой подход таков: рационально ли это, сколько денег будет стоить, какие минусы или плюсы подобные изменения могут принести — например, в смысле улучшения или ухудшения образования для молодёжи. Мы открыты к любой дискуссии — но на официальном уровне сегодня такого вопроса в Монголии не стоит. Хотя вы правы, об этом периодически говорят…

ПРО ЕАЭС

— Между тем сегодня Россия расширяет свой евразийский проект — ЕАЭС. Ожидается, что 25 октября соглашение о свободной торговле с ним подпишет Сербия. Есть ли подобные планы у вашей страны?

— Да, мы как раз с Евразийским союзом говорим о возможности заключения договора о свободной торговле. Но некогда мы вступили во Всемирную торговую организацию (ВТО), не делая предварительных расчётов, и получили неприятный урок. Поэтому не хотим повторения прежних ошибок. Любой торговый договор — это очень серьёзный договор.

— Чего конкретно вы опасаетесь?

— В 1990-х годах, когда мы вели переговоры по вступлению в ВТО, некоторые политики в Улан-Баторе обещали этой организации: если надо изменить наши монгольские тарифы, например, опустить их для международных экспортёров в Монголию, то мы готовы. Но за каждое изменение тарифа платил частный сектор — потому что, как я уже сказал, политики не проводили тщательного анализа перед тем, как что-то подписать.

— К настоящему моменту ситуация изменилась?

— Да, сейчас частный сектор в Монголии вырос и стал более организованным. В любом случае, вопрос о зоне свободной торговли с ЕАЭС возможен лишь путём обсуждения с нашим бизнесом и только на основе расчётов, моделирования ситуации. Когда мы будем точно понимать, какой результат последует для экономики Монголии — то на основе этого и будем принимать решения. Но мы действительно заинтересованы в изучении этого вопроса, о чём и говорим с партнерами в рамках ЕАЭС, включая Россию.

ПРО УГОЛЬ И СТЕПИ

— Коль скоро мы заговорили об экономике — могли бы вы рассказать о возможностях для российского бизнеса, открытых в вашей стране?

— Мы приглашаем наших российских друзей инвестировать в Монголию. И очень многие бизнесмены из России уже рассматривают и изучают здесь различные варианты. Это, конечно, самому бизнесу решать, куда инвестировать, — но у нас очень хорошие запасы угля, железная руда, медь, молибден, золото, серебро — везде огромный потенциал. Мы всех приглашаем, мы всегда открыты.

— То же самое касается и туризма из России?

— Для российского человека наша пустыня Гоби — это что-то фантастическое. У нас другой образ жизни, мы кочевники, у нас особый колорит, что, конечно, будет весьма интересно жителям ваших мегаполисов. Самое главное: в Монголии российского туриста ждёт душевный комфорт, потому что он находится здесь среди друзей.