2019-10-25T19:17:12+03:00
Политика

Депутатов Рады будут лишать выплат за прогулы

Закон о надлежащем выполнении обязанностей парламентариями был подписан Зеленским
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Депутатов Рады будут лишать выплат за прогулыДепутатов Рады будут лишать выплат за прогулыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за прогулы заседаний парламента и комитетов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, лишать народного депутата выплат будут, если в течение календарного месяца он без уважительных причин не присутствовал на более чем одной трети пленарных заседаний парламента или более половины заседаний комитета, в состав которого он входит.

«Закон направлен на обеспечение надлежащего выполнения депутатом обязанностей, определенных законом», - говориться в пояснительной записке к документу.

Парламент одобрил данный законопроект 16 октября.

Напомним, что со следующего года на Украине в силу вступит закон о снятии депутатской неприкосновенности. Документ был подписан украинским лидером в сентябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ФАС прокомментировали подорожание гречки
В национальном родительском комитете оценили идею тестировать детей на наркотики
Турция и Россия готовят соглашение на поставку истребителей Су-35
Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель
Лавров: Россия рада освобождению Бутиной
Глава МИД Монголии оценил перспективы вступления ЕАЭС
Александр Роднянский и Кантемир Балагов провели уроки кино в российских школах
Эксперт согласился с версией, что военный застрелил своих сослуживцев из-за нервного срыва
Дания одобрила строительство морского участка «Baltic Pipe» из Дании в Польшу
Количество книжных магазинов в России сократилось в семь раз за 20 лет
Президент Сербии подтвердил закупку у России ЗРК «Панцирь-С»
Тракторист на поливалке потушил горящие жигули до приезда пожарных
Медали имени Верещагина вручили в Вологде лучшим молочникам России
В Кремле не исключили «шероховатостей» в начале реализации меморандума по Сирии
Полиция Британии задержала двух подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике
Онищенко рассказал про вызывающую паралич болезнь, из-за которой под Тюменью госпитализированы 10 человек
Причина стрельбы в Забайкалье: Срочник открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срыва
Солдат открыл стрельбу в Забайкалье: погибли восемь человек
В Госдуме назвали здравомыслящим экс-премьера Италии, который предложил снять санкции с РФ
На Украине возобновились протесты против "формулы Штайнмайера"