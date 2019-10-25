Депутатов Рады будут лишать выплат за прогулы
В пятницу, 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за прогулы заседаний парламента и комитетов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, лишать народного депутата выплат будут, если в течение календарного месяца он без уважительных причин не присутствовал на более чем одной трети пленарных заседаний парламента или более половины заседаний комитета, в состав которого он входит.
«Закон направлен на обеспечение надлежащего выполнения депутатом обязанностей, определенных законом», - говориться в пояснительной записке к документу.
Парламент одобрил данный законопроект 16 октября.
Напомним, что со следующего года на Украине в силу вступит закон о снятии депутатской неприкосновенности. Документ был подписан украинским лидером в сентябре этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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