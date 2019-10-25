В национальном родительском комитете оценили идею тестировать детей на наркотики

СЕГОДНЯ 19:03 2019-10-25T19:03:59+03:00

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец оценила идею тестировать учащихся школ на потенциальную наркотическую зависимость. Она отметила, что предложение благое, но важно правильно выработать методику для проведения процедуры.

Волынец отметила, что подросток может испытать стресс, если узнает, что его ждет серьезная проверка. Ситуация может усугубиться если ребенок занимается спортом или изучает языки – это может стать даже провоцируемым фактором.

- Неправильное использование этой методики может быть больше злом, чем пользой, хотя сама идея благая и как минимум заслуживает внимания, — комментирует RTВолынец.

К тому же, нельзя проводить тестирование детей без согласия родителей. Нужно будет поучить письменное разрешение, провести сложный анализ к чему у ребенка склонность.

- Нужно заниматься профилактикой во внеурочное время и делать это за государственный счет, чтобы не было ни времени, ни сил, ни желания становиться наркоманами и алкоголиками, пробовать все эти ужасные вещи, — заключила экпсерт.

ИСТОЧНИК KP.RU