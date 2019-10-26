Кнопка была лучше: Трампу не понравились новые модели iPhone

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-26T08:59:20+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп остался недоволен новыми моделями IPhone. Его расстроил тот факт, что разработчик убрал кнопку Home ("Домой") с лицевой панели. По мнению американского лидера, старая модификация была гораздо удобнее.

Свои претензии глава Белого дома решил высказать самому генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку. Пост с обращением к нему был опубликован на странице политика в Twitter.

"Тиму: кнопка на IPhone была гораздо лучше, чем свайп", - написал Трамп в соцсетях.

Стоит отметить, что Apple стала выпускать смартфоны без кнопки еще осенью 2017 года. Первой такой моделью стал iPhone X. В iPhone 7 Plus кнопка Home была, но сенсорная.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году президент США встретился с Тимом Куком с целью обсуждения развития технологий в сфере образования. Причем во время выступления Трамп назвал главу корпорации Тимом Эпплом. Как позже объяснил сам политик, таким образом он хотел сэкономить время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695864" frameborder="0"></iframe> Трамп назвал главу Apple Тимом Эпплом.

ИСТОЧНИК KP.RU