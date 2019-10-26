Кнопка была лучше: Трампу не понравились новые модели iPhone
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп остался недоволен новыми моделями IPhone. Его расстроил тот факт, что разработчик убрал кнопку Home ("Домой") с лицевой панели. По мнению американского лидера, старая модификация была гораздо удобнее.
Свои претензии глава Белого дома решил высказать самому генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку. Пост с обращением к нему был опубликован на странице политика в Twitter.
"Тиму: кнопка на IPhone была гораздо лучше, чем свайп", - написал Трамп в соцсетях.
Стоит отметить, что Apple стала выпускать смартфоны без кнопки еще осенью 2017 года. Первой такой моделью стал iPhone X. В iPhone 7 Plus кнопка Home была, но сенсорная.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году президент США встретился с Тимом Куком с целью обсуждения развития технологий в сфере образования. Причем во время выступления Трамп назвал главу корпорации Тимом Эпплом. Как позже объяснил сам политик, таким образом он хотел сэкономить время.
Трамп назвал главу Apple Тимом Эпплом.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»