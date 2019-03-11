Трамп рассказал, почему назвал главу Apple Тимом Эпплом

СЕГОДНЯ 18:08 2019-03-11T18:08:54+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп обратился к главе компании Apple Тиму Куку, как к Тиму Эпплу, чтобы сократить время и слова. Так свои слова объяснил сам президент США спустя уже пять дней после инцидента.

Напомним, что в минувшую среду, 6 марта, в Белом доме состоялось заседание консультативного совета по кадровой политике. Глава американской корпорации обсуждал с президентом развитие технологий в сфере образования, когда тот вдруг обратился к нему по другой фамилии. "Мы очень ценим ваш вклад, Тим Эппл", - отметил Трамп с полной серьезностью. Тогда ни сам глава государства, ни предприниматель никак не отреагировали на случившееся, однако позже политик все же решил объясниться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695864" frameborder="0"></iframe> Трамп назвал главу Apple Тимом Эпплом.

"Я быстро соотнёс Тима и Apple как Тим/Apple, чтобы сэкономить время и слова. Фейковые новости показали всё это в невыгодном свете, и появилась очередная плохая история про Трампа", — написал президент в своем аккаунте в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что сам руководитель компании похоже с юмором отнессу к случившемуся. На следующий день после заседания он изменил свое имя в соцсети на "Tim Apple". Причем вместо фамилии использовалось даже не слово, а логотип компании - надкусанное яблоко.

ИСТОЧНИК KP.RU