Трамп рассказал, почему назвал главу Apple Тимом Эпплом
Американский лидер Дональд Трамп обратился к главе компании Apple Тиму Куку, как к Тиму Эпплу, чтобы сократить время и слова. Так свои слова объяснил сам президент США спустя уже пять дней после инцидента.
Напомним, что в минувшую среду, 6 марта, в Белом доме состоялось заседание консультативного совета по кадровой политике. Глава американской корпорации обсуждал с президентом развитие технологий в сфере образования, когда тот вдруг обратился к нему по другой фамилии. "Мы очень ценим ваш вклад, Тим Эппл", - отметил Трамп с полной серьезностью. Тогда ни сам глава государства, ни предприниматель никак не отреагировали на случившееся, однако позже политик все же решил объясниться.
Трамп назвал главу Apple Тимом Эпплом.
"Я быстро соотнёс Тима и Apple как Тим/Apple, чтобы сэкономить время и слова. Фейковые новости показали всё это в невыгодном свете, и появилась очередная плохая история про Трампа", — написал президент в своем аккаунте в Twitter.
Сайт kp.ru писал о том, что сам руководитель компании похоже с юмором отнессу к случившемуся. На следующий день после заседания он изменил свое имя в соцсети на "Tim Apple". Причем вместо фамилии использовалось даже не слово, а логотип компании - надкусанное яблоко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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