Первая группа японских туристов отправится на Курилы 30 октября

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-26T14:59:24+03:00

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Первая группа японских туристов посетит Курильские острова 30 октября и пробудет там ориентировочно до 4 ноября. Об этом стало известно по итогам встречи главы Ростуризма Зарины Догузовой и руководителя туристической организации при министерстве государственных земель страны восходящего солнца Хироси Табаты.

Сайт kp.ru писал, что изначально поездка должна была состояться 11 октября. Ее пришлось перенести по просьбе российской стороны.

В тур входит посещение православных храмов и музеев на Кунашире, горячих источников на Итурупе и осмотр белых скал. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии, в группу войдут 44 человека, в том числе сотрудники ведомства, переводчики, врачи и представители агентства по туризму.

Пилотный тур организуется в рамках совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курильских островах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/605619" frameborder="0"></iframe> «Курилы: русская земля от «А» до «Я».«Курилы: русская земля от «А» до «Я» - это фильм по итогам экспедиции «Комсомольской правды» и Русского Географического Общества на Курильские острова в 2014 году

ИСТОЧНИК KP.RU