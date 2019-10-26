Первая группа японских туристов отправится на Курилы 30 октября
Первая группа японских туристов посетит Курильские острова 30 октября и пробудет там ориентировочно до 4 ноября. Об этом стало известно по итогам встречи главы Ростуризма Зарины Догузовой и руководителя туристической организации при министерстве государственных земель страны восходящего солнца Хироси Табаты.
Сайт kp.ru писал, что изначально поездка должна была состояться 11 октября. Ее пришлось перенести по просьбе российской стороны.
В тур входит посещение православных храмов и музеев на Кунашире, горячих источников на Итурупе и осмотр белых скал. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии, в группу войдут 44 человека, в том числе сотрудники ведомства, переводчики, врачи и представители агентства по туризму.
Пилотный тур организуется в рамках совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курильских островах.
«Курилы: русская земля от «А» до «Я».«Курилы: русская земля от «А» до «Я» - это фильм по итогам экспедиции «Комсомольской правды» и Русского Географического Общества на Курильские острова в 2014 году
ИСТОЧНИК KP.RU
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