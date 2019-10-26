2019-10-26T23:34:16+03:00
Происшествия

Житель Подмосковья признался в убийстве собственных родителей

Тела супругов с множеством колото-резаных ран обнаружили в их квартире
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Подозреваемый задержан, он уже признал винуПодозреваемый задержан, он уже признал винуФото: Олег ЗОЛОТО
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В пятницу, 25 октября, в квартире одного из жилых домов подмосковного Воскресенска были обнаружены тела двух человек – мужа и жены, – с множеством колото-резаных ран. По подозрению в жестоком убийстве супругов был задержан их 25-летний сын.

На допросе молодой человек признался в содеянном. Об этом в субботу рассказала журналистам старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении двойного убийства задержан сын потерпевших. На допросе следователю мужчина дал признательные показания», - приводит ее слова РИА Новости.

Ольга Врадий добавила, что в ближайшее время следствие в суд ходатайство об избрании меры пресечения для задержанного. Расследование продолжается, мотивы убийства выясняются.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 48-летний россиянин предстал перед судом в Лондоне по обвинению в убийстве своих родителей. По словам мужчины, он расправился с отцом и матерью за то, что те устраивали сквозняки его собаке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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