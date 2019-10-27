2019-10-27T00:31:33+03:00
В мире

Пучдемон пообещал продолжить борьбу за независимость Каталонии

Об этом экс-президент автономии написал в колонке для «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Пучдемон пообещал продолжить борьбу за независимость КаталонииПучдемон пообещал продолжить борьбу за независимость КаталонииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Как написал в колонке для «Комсомольской правды» к двухлетней годовщине провозглашения независимости Каталонии её экс-президент Карлес Пучдемон, эта область на северо-востоке Пиренейского полуострова продолжит попытки отделения от Испании:

— Какой путь остался бы вам, если бы для вас закрыли все двери для диалога? Помимо борьбы за то, чтобы стать независимой республикой, мы защищаем демократию, потому что это лучший способ защитить наше достоинство, — полагает Пучдемон.

Напомним, независимость Каталонии не была реализована из-за принципиальной позиции Испании, однако сейчас, на фоне приговора мадридского суда по делу 12 лидеров движения за независимость автономии — в Барселоне возобновились массовые протесты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карлес Пучдемон: Евросоюз позволяет полиции одного из своих государств-членов применять насилие против граждан

27 октября 2017 года Каталония провозгласила независимость от Испании. Официальный Мадрид рвения Барселоны не оценил, ввёл полицейские части. Президент автономии Карлес Пучдемон был вынужден бежать в Брюссель под угрозой лишения свободы. А вот 12 других лидеров движения за независимость (или, если угодно, сепаратистов) были арестованы. Недавно над ними завершился суд, пригоревший «каталонскую дюжину» к длительным срокам заключения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карлес Пучдемон констатировал «крах испанского режима» на фоне протестов в Каталонии
Иран выразил сожаление в связи с гибелью людей в Ираке
Во Вьетнаме умерла пожилая россиянка
«Попирать ногами память»: в ТЦ в Казахсстане пол выложили из обломков надгробных памятников
Житель Подмосковья признался в убийстве собственных родителей
Карлес Пучдемон: Евросоюз может перестать быть бесспорным демократическим ориентиром
Военная полиция России провела патрулирование на севере Сирии
На Украине споривших с Зеленским националистов назвали вооружениями нелегалами
Посольство России призвало Вашингтон прекратить «охоту за россиянами»
Движение на зеленой ветке московского метро было восстановлено
«Бандитизм»: Минобороны назвало цели сохранения военного присутствия США в Сирии
Новый вид жука был назван в честь Греты Тунберг
В Грузии оценили запрет полетов из России в сотни миллионов долларов
Из-за массовых протестов президент Чили призвал правительство уйти в отставку
В Риге вандалы осквернили памятник воинам-освободителям города