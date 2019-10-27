Пучдемон пообещал продолжить борьбу за независимость Каталонии

СЕГОДНЯ 00:31 2019-10-27T00:31:33+03:00

Об этом экс-президент автономии написал в колонке для «КП»

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Как написал в колонке для «Комсомольской правды» к двухлетней годовщине провозглашения независимости Каталонии её экс-президент Карлес Пучдемон, эта область на северо-востоке Пиренейского полуострова продолжит попытки отделения от Испании:

— Какой путь остался бы вам, если бы для вас закрыли все двери для диалога? Помимо борьбы за то, чтобы стать независимой республикой, мы защищаем демократию, потому что это лучший способ защитить наше достоинство, — полагает Пучдемон.

Напомним, независимость Каталонии не была реализована из-за принципиальной позиции Испании, однако сейчас, на фоне приговора мадридского суда по делу 12 лидеров движения за независимость автономии — в Барселоне возобновились массовые протесты.

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27 октября 2017 года Каталония провозгласила независимость от Испании. Официальный Мадрид рвения Барселоны не оценил, ввёл полицейские части. Президент автономии Карлес Пучдемон был вынужден бежать в Брюссель под угрозой лишения свободы. А вот 12 других лидеров движения за независимость (или, если угодно, сепаратистов) были арестованы. Недавно над ними завершился суд, пригоревший «каталонскую дюжину» к длительным срокам заключения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU