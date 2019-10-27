2019-10-27T01:55:20+03:00
Политика

Стартовали первые российско-египетские учения войск ПВО

Маневры «Стрела Дружбы – 2019» будут проходить в Египте до 7 ноября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Учения будут проводиться до 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО ЕгиптаУчения будут проводиться до 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО ЕгиптаФото: Алексей БУЛАТОВ
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27 октября в Египте начались первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны «Стрела Дружбы – 2019», в которых примут участие более ста наших зенитчиков.

«На территории Африканского континента стартовало первое совместное учение войск ПВО «Стрела Дружбы – 2019», - сообщила в ночь на воскресенье пресс-служба Южного военного округа России.

Уточняется, что маневры будут проводиться до 7 ноября, их цель – обмен опытом военнослужащих двух стран в условиях африканской пустыни, а также обеспечение безопасности воздушного пространства и организация ПВО по прикрытию важных объектов. В ходе учений военные России и Египта отразят «атаку» условного противника, проведут учебные стрельбы и усовершенствуют свои практические навыки «с реализацией максимальных боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в учениях будет задействована техника российского производства: ЗРК «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», а также переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и зенитные самоходные установки «Шилка».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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