«Сборная Снежногорска» вышла в финал Высшей Лиги КВН
Это был первый выход команды на сцену после потери – смерти жены капитана команды Евгении Жариковой [видео]
Квнщикам из Североморска зал аплодировал стоя. Фото: архив "Сборной Снежногорска"
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В субботу вечером телезрители смогли посмотреть второй полуфинал Высшей Лиги «Клуба веселых и находчивых», в котором участвовали любимые команды болельщиков КВН: «Будем дружить семьями» (Москва), «Умные люди» (Рязань), «Так-то» (СФУ, Красноярск), «Наполеон Динамит» (Тюменская область) и «Сборная Снежногорска» (Мурманская область).
Сборная Снежногорска, Снежногорск. КОП. Второй полуфинал. Высшая лига. КВН. Фрагмент выпуска от 26.10.2019.Второй полуфинал Высшей лиги сезона 2019 года. Конкурс одной песни.
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ИСТОЧНИК KP.RU