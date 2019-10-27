2019-10-27T05:59:30+03:00
Звезды

Элтон Джон из-за болезни перенес концерт в США почти на полгода

Чем именно болен британский певец, не сообщается
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сэр Элтон ДжонСэр Элтон ДжонФото: REUTERS
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Запланированный на 26 октября концерт знаменитого британского певца и пианиста Элтона Джона в американском штате Индиана из-за болезни музыканта перенесли почти на полгода – на конец марта следующего года.

Выступление сэра Элтона Джона должно было пройти на арене Бэнкерс Лайф-филдхаус в Индианаполисе, однако за несколько часов до его начала организаторы мероприятия объявили, что в связи с недугом исполнителя концерт откладывается до 26 марта 2020 года. Чем именно болен певец, не уточняется.

«Мы приносим извинения за неудобства, причиненные в результате этих изменений, и желаем Элтону скорейшего выздоровления», - говорится в заявлении на странице арены Бэнкерс Лайф-филдхаус в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пару лет назад британец уже отменял концерты в США из-за некой очень опасной, «потенциально смертельной инфекции», которую он подхватил во время своего тура по Южной Америке. Тогда Элтон Джон даже попал в реанимацию, однако медики, по словам его пресс-секретаря, так и не смогли определить тип «необычной», «редкой вирусной» инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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