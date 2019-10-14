2019-10-14T11:28:23+03:00
Звезды

Элтон Джон в своей биографической книге вспомнил об отношениях с Майклом Джексоном

Новинка появится в продаже 15 октября
Елена АКИМОВА
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Элтон Джон написал биографическую книгу "Я"Элтон Джон написал биографическую книгу "Я"Фото: REUTERS
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Элтон Джон завершил работу над биографической книгой «Я». Певец рассказывает о своей жизни, истории знакомства с самыми яркими звездами современности, среди них Майкл Джексон. С ним Элтон Джон встретился, когда легендарному исполнителю было всего 13-14 лет.

- Он был просто самым очаровательным ребенком, которого вы только могли себе представить, - пишет автор книги.

Но в будущем поведение Джексона менялось, и он начал отстраняться от реального мира. Аналогичная ситуация, по мнению Элтона Джона, была у Элвиса Пресли. Джексон стал совершенно неспособен общаться со взрослыми людьми.

- Как-то я пригласил его на вечеринку, но в итоге он провел весь вечер, играя с шестилетним сыном экономки, - говорится в книге.

Элтон Джон уверен, что его приятель был серьезно болен. Это была не выдуманная, а самая настоящая болезнь.

- Он действительно был болен психически, был тревожным человеком, - цитирует фрагмент книги Пятый канал со ссылкой на TMZ.

Новинка должна появиться в продаже совсем скоро, ее поджидают 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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