Глава "Азова" пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч солдат в Донбасс
Андрей Билецкий записал видеообращение президенту Украины
Изменить размер текста:
Глава батальона "Азов" Андрей Билецкий записал видеопослание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после его визита в поселок Золотое.
Билецкий отметил, глава Незалежной, пытаясь развести войска в Донбассе, "сдает огромную территорию". По мнению лидера "Азова", Золотое и Петровское станут пилотными проектами разведения.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU