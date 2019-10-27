Глава "Азова" пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч солдат в Донбасс

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-27T18:17:06+03:00

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Глава батальона "Азов" Андрей Билецкий записал видеопослание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после его визита в поселок Золотое.

Билецкий отметил, глава Незалежной, пытаясь развести войска в Донбассе, "сдает огромную территорию". По мнению лидера "Азова", Золотое и Петровское станут пилотными проектами разведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU