Стало известно сколько россиян не пользуются положенными льготами

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-28T08:01:46+03:00

Почти 35 процентов семей с детьми не пользуются никакими льготами, потому что не знают о них Фото: Евгения ГУСЕВА

В основном помощь от государства не доходит потому, что о ней не знают

Изменить размер текста: A A

Стало известно сколько семей с детьми не пользуются льготами. Примерно 35 процентов родителей не знают, что им положены различного рода преференции. Такие цифры были озвучены по результатам всероссийского опроса Общественной палаты РФ «Семейная политика.

Самыми «неизвестными» льготами оказались налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи.

72 % многодетных семей не знают о подарках к праздникам. Осведомленность в этом вопросе проявили только 25 процентов родителей.

65% не знают о возможности получать компенсации за походы в бассейн, театр и парки развлечений. В курсе возможностей только 35% многодетных семей.

До сельской местности льготы доходят совсем плохо. Деньги на приобретение транспортного средства получили всего 1 процент респондентов. 60 процентов были удивлены, узнав о такой мере поддержки, а еще 14% сообщили, что в их регионе такая субсидия не предусмотрена.

Налоговые вычеты тоже не являются популярными. 58 процентов респондентов из села не слышали про льготы по имущественным и земельным сборам. А 14% не могут ими воспользоваться, так как подобная мера не предусмотрена в их регионе.

Еще одной самой «неизвестной» мерой господдержки в области семейной политики является пособие для детей родителей-инвалидов. В 53 процента семей не знают об этом и не пользуются им. Льготы доходят только до 18% респондентов.

В Министерстве труда и социальной защиты «Известиям» сообщили, что получение льгот и выплат — услуга, которая предоставляется по заявлению получателя.

— Часто семьи попадают сразу под несколько категорий льгот, но пользуются одной из них. Например, льготники выбрали две меры социальной поддержки и потенциально подходят под критерии других, установленных муниципалитетом, но не написали заявление на их предоставление, - комментируют «Известиям» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU