2019-10-28T13:51:32+03:00
Происшествия

В Подмосковье пропала женщина с перепонками на пальцах ног

Женщина не появлялась дома больше недели
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Подмосковье пропала женщина со сросшимися перепонками на пальцах ногВ Подмосковье пропала женщина со сросшимися перепонками на пальцах ногФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 20 октября, в Подмосковье без вести пропала женщина с перепонками на пальцах.

Источник «КП» сообщил, что в пятницу, 25 октября, в правоохранительные органы обратилась 67-летняя женщина с просьбой найти ее дочь, которая рано утром 20 октября ушла из дома и не вернулась.

По описанию, это 39-летняя женщина среднего роста, европейской внешности, прямые темно-русые волосы. Однако у нее есть особые черты: на обеих ногах первый и вторые пальцы имеют сросшиеся перепонки.

На данный момент следствием составлен протокол осмотра места происшествия. Приняты мера для розыска пропавший.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о 45-летнем садоводе, которая пропала в Железногорске из особых примет у нее был стеклянный взгляд. Более того, женщина постоянно широко улыбалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24