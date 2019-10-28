В Подмосковье пропала женщина с перепонками на пальцах ног

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-28T13:51:32+03:00

В Подмосковье пропала женщина со сросшимися перепонками на пальцах ног Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 20 октября, в Подмосковье без вести пропала женщина с перепонками на пальцах.

Источник «КП» сообщил, что в пятницу, 25 октября, в правоохранительные органы обратилась 67-летняя женщина с просьбой найти ее дочь, которая рано утром 20 октября ушла из дома и не вернулась.

По описанию, это 39-летняя женщина среднего роста, европейской внешности, прямые темно-русые волосы. Однако у нее есть особые черты: на обеих ногах первый и вторые пальцы имеют сросшиеся перепонки.

На данный момент следствием составлен протокол осмотра места происшествия. Приняты мера для розыска пропавший.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о 45-летнем садоводе, которая пропала в Железногорске из особых примет у нее был стеклянный взгляд. Более того, женщина постоянно широко улыбалась.

ИСТОЧНИК KP.RU