Эксперт назвал плюсы создания игорной зоны в Крыму

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-28T15:16:11+03:00

Эксперты видят много плюсов от создания игорной зоны в Крыму. ФОТО: Дмитрий ФЕОКТИСТОВ/ТАСС

Это привлечет туристов даже в межсезонье

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В Крыму может появиться игорная зона «Золотой берег». Это будет только плюсом для региона, уверен замгендиректора «НТК Интурист» Сергей Толчин.

От отметил, что подобные кластеры всегда привлекают людей. Это значит, что туристический поток не будет сокращаться даже между сезонами.

- Если брать высокий сезон, то Ялта и так не испытывала недостатка туристов, а в межсезонье, зимний сезон это, конечно, обеспечит дополнительную загрузку, - заявил эксперт ИА «НСН».

Посещать Крым станут не только россияне, но и европейцы, туристы из восточных стран, так как игорные зоны пользуются спросом по всему миру.

- Инфраструктура в регионе уже имеется. В Симферополе есть современный аэропорт, в Москву летает много рейсов. Но наличие такого крупного объекта привлечет дополнительных инвесторов. Будут развиваться дороги, построят гостиничные комплексы, - заключил Толчин.

Ранее Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону. Ее площадь превысит 145 тысяч квадратных метров.

"Золотой берег" появится на территории бывшего санатория в Ялте и будет приносить приносить бюджету полуострова до 25 миллиардов рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU