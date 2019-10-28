2019-10-28T15:16:11+03:00
Экономика

Эксперт назвал плюсы создания игорной зоны в Крыму

Это привлечет туристов даже в межсезонье
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Эксперты видят много плюсов от создания игорной зоны в Крыму. ФОТО: Дмитрий ФЕОКТИСТОВ/ТАССЭксперты видят много плюсов от создания игорной зоны в Крыму. ФОТО: Дмитрий ФЕОКТИСТОВ/ТАСС
Изменить размер текста:

В Крыму может появиться игорная зона «Золотой берег». Это будет только плюсом для региона, уверен замгендиректора «НТК Интурист» Сергей Толчин.

От отметил, что подобные кластеры всегда привлекают людей. Это значит, что туристический поток не будет сокращаться даже между сезонами.

- Если брать высокий сезон, то Ялта и так не испытывала недостатка туристов, а в межсезонье, зимний сезон это, конечно, обеспечит дополнительную загрузку, - заявил эксперт ИА «НСН».

Посещать Крым станут не только россияне, но и европейцы, туристы из восточных стран, так как игорные зоны пользуются спросом по всему миру.

- Инфраструктура в регионе уже имеется. В Симферополе есть современный аэропорт, в Москву летает много рейсов. Но наличие такого крупного объекта привлечет дополнительных инвесторов. Будут развиваться дороги, построят гостиничные комплексы, - заключил Толчин.

Ранее Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону. Ее площадь превысит 145 тысяч квадратных метров.

"Золотой берег" появится на территории бывшего санатория в Ялте и будет приносить приносить бюджету полуострова до 25 миллиардов рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МИД Ирана заявили, что США ликвидирует ИГ* из-за «истечения срока годности»
Портниха королевы Англии раскрыла секрет рубашки, в которой крестили наследников престола
В Госдуме объяснили почему глава Ирака сомневается в партнерских отношениях с США
Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана
США посоветовали укрепляться на юге из-за «российской угрозы»
Песков: спор Зеленского с националистами «высветил» первоисточник проблем в Донбассе
Кремль: если главарь ИГ* уничтожен, можно говорить о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом
Захарова: Угроза главы «Азова» ввести бойцов в Донбасс доказала вину националистов в блокировании Минских соглашений
RT рассказал о работе "либеральных" СМИ
Националисты опровергли сообщение о вывозе оружия из Золотого
В Подмосковье пропала женщина с перепонками на пальцах ног
Автомобилисты готовы платить по 2 тысячи за дорогу до Санкт-Петербурга, но при условии хорошей инфраструктуры
Суд в Москве арестовал студента, планировавшего расстрелять своих однокурсников и педагогов
Евросоюз согласился на отсрочку Brexit до 31 января
В Москве вызвать ветеринара станет в два раза дешевле
Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
Актер из сериала «Сверхъестественное» задержан за драку
Синоптики предупредили москвичей о нехватке кислорода в воздухе
В Минкомсвязи опровергли сообщение о возможных сбоях в телевещании