2019-10-28T14:40:29+03:00
Экономика

На территории бывшего санатория в Ялте откроют игорную зону

По оценкам экспертов, это будет приносить бюджету полуострова до 25 миллиардов рублей в год
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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В ялтинском поселке Кацивели появится игорная зона «Золотой берег». Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССВ ялтинском поселке Кацивели появится игорная зона «Золотой берег». Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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В ялтинском поселке Кацивели появится игорная зона «Золотой берег». Распоряжение о ее создании подписал премьер Дмитрий Медведев. Документ был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее сообщали власти Ялты, площадкой для игровой зоны станет территория бывшего санатория «Фортуна». Ее площадь - почти 15 гектаров.

Игорная зона будет ориентирована на приезжих и на состоятельных людей.

- Это еще один магнит, еще одно конкурентное преимущество Крыма, - заявил журналистам в понедельник министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. - Это развитие всей прилегающей инфраструктуры и региона. Там прекрасная территория, фантастическое море, очень чистое.

Помимо казино в игровой зоне будут построены отели и рестораны. А значит, созданы новые рабочие места. По оценкам экспертов, бюджет Крыма сможет получать от игорной зоны до 25 миллиардов рублей в год.

Напомним, что с 2009 года азартные игры в России запрещены везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока (игорная зона «Приморье», на Алтае («Сибирская монета»), под Калининградом (игорная зона «Янтарная») и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа (зона «Азов-Сити была ликвидирована с 31 декабря 2018 года). В июле 2014 года президент Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи. Сроки строительства игорной инфраструктуры на полуострове переносились уже несколько раз. А вот игровая зона «Красная поляна» в Сочи работает уже с 2017 года. Она пришла на замену ликвидированной «Азов-Сити».

ИСТОЧНИК KP.RU

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