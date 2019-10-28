Опрос: Россияне считают дружественной страной Китай, а враждебной – США

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-28T15:58:15+03:00

При этом и та, и другая попали в топ-3 стран, как потенциальный источник военной угрозы

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Список враждебных по отношению к России стран возглавили США – рейтинг составлен на сновании опроса ВЦИОМ. Социологи задавали россиянам те же вопросы, что и год назад и отмечали, как изменились показатели. Самые напряженные отношения, по мнению опрошенных, у России с США, но при этом доля людей, кто отвечал именно так, снизилась на 6 процентных пунктов и составила 67 процентов.

Второе место в этом списке заняла Украина, тут наоборот рост – в конце 2018 года 39 процентов людей считали отношения между странами напряженными, теперь таких 53 процента.

США и Украина вошли в список стран, от которых по мнению опрошенных россиян исходит потенциальная военная угроза. США назвали 53 процента (год назад таких было 65 процентов), Украину – 26 процентов. Третье место в этом списке у Китая, опасаются военной угрозы со стороны Азии 7 процентов.

При этом Китай абсолютное большинство опрошенных назвали главным другом России. Доля тех, кто считает, что между Россией и Китаем «прочные дружественные отношения», выросла с 45 процентов в 2018 году до 50 процентов. Хорошо к нашей стране относится Беларусь – так считают 20 процентов людей, в дружбе с Казахстаном уверены 15 процентов.

Социологи отметили еще одну тенденцию – доля тех, кто считает что России никакие страны не угрожают, выросла с 53 процентов до 61 процента. Так в основном отвечали молодые люди до 34 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU