Полицейские взяли банду, присвоившую 15 квартир умерших москвичей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-29T10:23:48+03:00

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В московском регионе стражи порядка задержали банду мошенников, которые более десяти лет «завещали» себе наследство одиноких москвичей. Только по первым подсчетам силовиков им удалось присвоить более 15 квартир. Недвижимость переоформлялась несколько раз на «своих», а потом продавалась ничего не подозревающим покупателям.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задерживали преступников по нескольким адресам. На местах конфисковали документы, деньги, компьютеры и 30 мобильных телефонов.

Сейчас силовики распутывают все схему, устанавливая жертв и роли каждого из участников.

Примерно все выглядело так: мошенники вносили в архивы реестровых книг фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях. Документы подделывались без труда, в схеме был задействован нотариус с помощниками.

Открывались наследственные дела, вносились имена и фамилии участников преступной схемы. После недвижимость несколько раз переоформлялась и продавалась сторонним людям. Покупатели даже не подозревали, что получили квартиру, добытую таким путем.

Какие-то объекты мошенники оставляли себе, оформляли на родственников и детей.

Когда полицейские пришли домой к подозреваемым, началась паника. Главарь ОПГ пытался уничтожить документы на недвижимость, рвал их на кусочки и выбрасывал на улицу, но не помогло, сообщает телеканал «360».

Всего были задержаны восемь человек, проведено 17 обысков. Нашли 2,5 миллиона рублей и массу документов. Они были конфискованы как вещдоки. Всех задержанных арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU