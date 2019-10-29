В Москве в вечерний час-пик 29 октября пробки достигли девяти баллов

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-29T19:51:42+03:00

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Вечером 29 октября Москва встряла в девятибалльные пробки. Согласно карте сервиса «Яндекс.Пробки» , причиной заторов стали аварии и дорожные работы в центре города. На МКАД значки «ремонт» и «ДТП» чередуются на участке от пересечения с Ленинским проспектом до Дмитровского шоссе.

На внешней стороне Садового кольца машины стоят от Верхней Сыромятнической до Нового Арбата.

У Павелецкого вокзала затруднено движение из-за ремонтных работ. Стоит Третье транспортное кольцо в районе Сокольники. Недалеко от станции метро Таганская произошла авария, из-за этого на участке дороги также образовалась пробка.

Согласно данным сервиса, 29 октября ограничено движение на проспекте Энтузиастов, Библиотечнгй улице. Полностью перекрыли дорогу в Сытинском переулке, на Смоленской-Сенной площади, 30с2.

ИСТОЧНИК KP.RU