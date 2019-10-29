2019-10-29T21:22:37+03:00
В мире

Напавший на мечеть Байонна хотел отомстить за пожар в Нотр-Дам де Пари

Полицейским 84-летний стрелок признался, что подозревает в поджоге мусульман
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нападавший задержан в день расстрелаНападавший задержан в день расстрелаФото: REUTERS
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Подозреваемый в нападении на прихожан мечети французского города Байонна дал признательные показания. Днем 28 октября он подошел к религиозному зданию и открыл огонь. Ранены два человека, один из них серьезно. Предполагаемый виновник задержан полицией в тот же день, 84-летний Клод Синке после расстрела отправился домой, где его и поймали.

Следователям он рассказал о своих мотивах. Как сообщает издание Le Parisien, подозреваемый хотел «отомстить за разрушение собора Нотр-Дам де Пари». Он уверен, что это был поджог и к нему причастны мусульмане. Об этом сообщил на пресс-конференции прокурор Республики Байонна Марк Женат. Нападавший также признался, что не хотел никого убивать и даже подыскивал мечеть, чтобы она была максимально немноголюдной.

Синке назначена психиатрическая экспертиза. В полиции сообщают, что речь стрелка несвязная, он не может хорошо объяснить свои мотивы, сбивается, рассказывает о своем здоровье и о мусульманах в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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