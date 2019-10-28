Два человека ранены в результате стрельбы у мечети во Франции
Во французском городе Байонн у мечети произошло вооруженное нападение на людей. Ранены два человека. К зданию около 15.00 по местному времени подошел мужчина, достал оружие и начал стрелять по прохожим. Как сообщает французское издание Le Parisien, у одного из раненых серьезные раны, он в тяжелом состоянии.
В полиции города сообщают, что периметр был оцеплен, преступника удалось задержать. Он находится в участке, его допрашивают офицеры. Пока говорить, что мотивом для атаки стали религиозные мотивы или то, что нападавший является членом террористических группировок, в полиции пока не могут. Прокуратура Байонны начала расследование.
Ранее стрельба произошла в штаб-квартире полиции в Париже. На коллег напал один из сотрудников. Убиты пять человек. Преступник ликвидирован. Оказалось, перед нападением он отправил на разные номера 39 сообщений религиозного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU