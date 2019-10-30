Россиян все чаще стали обманывать мошенники, прикидывающиеся следователями

СЕГОДНЯ 20:36 2019-10-30T20:36:49+03:00

Об опасности предупредили в Следственном комитете РФ

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Россияне все чаще стали попадаться на удочку мошенников, которые представляются следователями. Об опасности предупредили в Следственном комитете РФ (СК РФ).

В ведомстве отметили, что преступники стараются представляться сотрудниками государственных структур, в том числе СКР.

Тревожные звонки поступают изо всех регионов России и схема, которую используют мошенники, почти идентична:

Жертве сообщают, что против нее возбуждено уголовное. Людей обвиняют в торговле поддельными биологически активными добавками (БАД). Если же человек не верит, то ему предоставлю некие правовые документы.

Как только человек оказался на крючке, то ему предлагают уладить ситуацию, естественно не бесплатно. Жертве предоставляли реквизиты, куда нужно перечислить внушительную сумму денег, сообщает Свободная пресса.

Россиян призывают в каждом подобном случае сообщать в правоохранительные органы.

- Просим проявлять бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц, — цитирует сайт argumenti.ru заявление СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU