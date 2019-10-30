В центре Лондона произошла утечка неизвестного химического вещества
В среду, 30 октября, в центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества. В результате инцидента был госпитализирован один человек.
Как сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы, утечка химического вещества произошла на территории торгового помещения в районе Бромптон-Роуд, где находится множество больших магазинов и один из самых известных универмагов британской столицы Harrods.
По данным сотрудников правоохранительных органов, инцидент не имеет отношения к террористическим актам.
На некоторое время место происшествия было оцеплено полицией. На даный момент оцепление снято, но правоохранители изучают обстоятельства.
Напомним, летом прошлого года во время монтажных работ на химическом предприятии в Усолье-Сибирском произошла разгерметизация железнодорожной цистерны, вследствие чего имела место утечка химического вещества.
ИСТОЧНИК KP.RU