2019-10-30T23:05:08+03:00
Происшествия

В центре Лондона произошла утечка неизвестного химического вещества

Полиция сообщает, что инцидент не имеет отношения к террористическим актам
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В центре Лондона произошла утечка неизвестного химического веществаВ центре Лондона произошла утечка неизвестного химического веществаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В среду, 30 октября, в центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества. В результате инцидента был госпитализирован один человек.

Как сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы, утечка химического вещества произошла на территории торгового помещения в районе Бромптон-Роуд, где находится множество больших магазинов и один из самых известных универмагов британской столицы Harrods.

По данным сотрудников правоохранительных органов, инцидент не имеет отношения к террористическим актам.

На некоторое время место происшествия было оцеплено полицией. На даный момент оцепление снято, но правоохранители изучают обстоятельства.

Напомним, летом прошлого года во время монтажных работ на химическом предприятии в Усолье-Сибирском произошла разгерметизация железнодорожной цистерны, вследствие чего имела место утечка химического вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФРС США третий раз подряд снизила базовую процентную ставку
Путин призвал избавиться от «абсурдных» претензий Киева к «Газпрому»
Путин усомнился, что Зеленский сможет «справиться» с националистами
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика признал свою ошибку
Путин рассказал о большом интересе Венгрии к «Турецкому потоку»
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества от имени сотрудников госструктур
В США борьбу с «Северным потоком – 2» навали главным приоритетом
Глава «Нафтогаза» прокомментировал решение Дании по «Северному потоку - 2»
Россиян все чаще стали обманывать мошенники, прикидывающиеся следователями
В Минобороны рассказали о первых итогах учений «БАРС-2019» в Сербии
В Кремле сообщили, что Садовничий продолжает руководить МГУ
В регионах появятся центры военной подготовки «Авангард»
Жители нескольких стран отмечают сбои в работе Instagram, Facebook и WhatsApp
Онищенко объяснил, почему россияне стали меньше болеть
«Люди Донбасса»: Вышинский снял документальный сериал о тех, кто пять лет живет в условиях войны
Минфин предложил сократить расходы чиновников на смартфоны и планшеты
Россия и США ведут переговоры о восстановлении численности дипломатов
Пять человек погибло при столкновении Kia и грузовика в Подмосковье