В центре Лондона произошла утечка неизвестного химического вещества

СЕГОДНЯ 23:05 2019-10-30T23:05:08+03:00

Полиция сообщает, что инцидент не имеет отношения к террористическим актам

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В среду, 30 октября, в центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества. В результате инцидента был госпитализирован один человек.

Как сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы, утечка химического вещества произошла на территории торгового помещения в районе Бромптон-Роуд, где находится множество больших магазинов и один из самых известных универмагов британской столицы Harrods.

По данным сотрудников правоохранительных органов, инцидент не имеет отношения к террористическим актам.

На некоторое время место происшествия было оцеплено полицией. На даный момент оцепление снято, но правоохранители изучают обстоятельства.

Напомним, летом прошлого года во время монтажных работ на химическом предприятии в Усолье-Сибирском произошла разгерметизация железнодорожной цистерны, вследствие чего имела место утечка химического вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU