Бастрыкин взял на контроль расследование убийства мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
На место жестокого убийства шестилетнего ребёнка во время "тихого часа" в детском саду в Нарьян-Маре направлены криминалисты и психологи из центрального аппарата Следственного комитета. Такое решение принял председатель ведомства Александр Бастрыкин.
"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре и направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи на месте трагедии", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Как писал сайт kp.ru, в четверг, 31 октября, мужчина зарезал шестилетнего мальчика во время "тихого часа" в детском саду. Следователям Денис Поздеев заявил, что на преступление ему приказали пойти голоса в голове. Как утверждает преступник, голоса обещали ему вечную жизнь за убийство ребенка.
В Нарьян-Маре мужчина убил шестилетнего мальчика в детском саду.Видео с места происшествия
ИСТОЧНИК KP.RU