2019-10-31T18:09:22+03:00
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль расследование убийства мальчика в детском саду в Нарьян-Маре

На место убийство ребёнка направлены криминалисты и психологи центрального аппарата [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства мальчика в детском саду в Нарьян-МареБастрыкин взял на контроль расследование убийства мальчика в детском саду в Нарьян-МареФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

На место жестокого убийства шестилетнего ребёнка во время "тихого часа" в детском саду в Нарьян-Маре направлены криминалисты и психологи из центрального аппарата Следственного комитета. Такое решение принял председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре и направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи на месте трагедии", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 31 октября, мужчина зарезал шестилетнего мальчика во время "тихого часа" в детском саду. Следователям Денис Поздеев заявил, что на преступление ему приказали пойти голоса в голове. Как утверждает преступник, голоса обещали ему вечную жизнь за убийство ребенка.

В Нарьян-Маре мужчина убил шестилетнего мальчика в детском саду.Видео с места происшествия

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп пообещал, что США и Китай подпишут 60% торгового соглашения
Турция продолжит работу по развертыванию С-400 до весны 2020 года
Сутки мерзнем и тепло: синоптик рассказал, когда в Москве снова будет плюс
На востоке Москвы крупный пожар охватил склад с резиной
Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных
США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру
«Я отвечаю, что не выпивала»: Алексей Гуськов встал на защиту Лидии Вележевой
Умер Антон Матезиус, экс-участник группы Billy’s Band
Зеленский прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока - 2»
Тело пропавшей с пляжной вечеринки британки в Камбодже нашли в море
Путин назвал «системной проблемой» разрыв между муниципальным и государственным уровнем
Глава Чувашии провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности
На предложение изменить систему закупок президент ответил анекдотом про бабушку
Путин об ужесточении наказания за врачебные ошибки: «Важнее чтобы наказание было неизбежным»
Ради доставки астронавтов NASA на МКС Роскосмос «ужмет» российский экипаж
В Совфеде оценили американский сценарий по сдерживанию РФ и Китая
Зеленский назначил разведение сил в Петровском на 4 ноября
В Минобороны опровергли подлинность видео с «издевательствами» над солдатом-срочником в Забайкалье
Apple купила у российской компании бренд брелоков для поиска ключей
Шипы или липучка: Автоэксперт дал совет автомобилистам
В Нью-Йорке запретили фуа-гра из-за жестокого обращения с животными
Домушники вынесли из квартиры безработного москвича валюту и драгоценности на 15 миллионов рублей