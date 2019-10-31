СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-31T18:09:22+03:00

Бастрыкин взял на контроль расследование убийства мальчика в детском саду в Нарьян-Маре Фото: Олег ЗОЛОТО

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На место жестокого убийства шестилетнего ребёнка во время "тихого часа" в детском саду в Нарьян-Маре направлены криминалисты и психологи из центрального аппарата Следственного комитета. Такое решение принял председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре и направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи на месте трагедии", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 31 октября, мужчина зарезал шестилетнего мальчика во время "тихого часа" в детском саду. Следователям Денис Поздеев заявил, что на преступление ему приказали пойти голоса в голове. Как утверждает преступник, голоса обещали ему вечную жизнь за убийство ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/741287" frameborder="0"></iframe> В Нарьян-Маре мужчина убил шестилетнего мальчика в детском саду.Видео с места происшествия

ИСТОЧНИК KP.RU