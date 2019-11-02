2019-11-02T09:24:44+03:00
Общество

Российские автомобилисты рассказали о самых раздражающих факторах на дорогах

Также водители заявили, что их раздражает громкая музыка, доносящаяся из других машин
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российские водители заявили, что больше всего на дорогах их раздражает неправильная парковка других автомобилистов.

Второе место по результатам опроса заняло несоблюдение рядности (21,8%), а третье — обгон автомобилистами других водителей или «игра в шашки» (15,6%).

Также российские водители признались, что их немало раздражает громкая музыка, доносящаяся из других авто.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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