В приюте Багдада обнаружил еще четверых российских детей

СЕГОДНЯ 19:09 2019-11-02T19:12:06+03:00

Детский обмудсмен Анна Кузнецова рассказала, что до этого оформили документы для 32 детей, чьи матери находятся в тюрьмах из-за участия в террористических организациях

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Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова сообщила об обнаружении еще четверых российских детей в Ираке. Они находились в багдадском приюте. Таким образом число юных россиян, которых должны вывезти из страны в Москву, составляет 36. Из них на 32 ребенка уже оформили необходимые документы. Речь идет о детях, матери которых попали в тюрьму из-за участия в террористических организациях.

- Они также обнаружены нашими представителями Министерства иностранных дел, в отношении них оформляются документы. Если они не успеют оформить их до нормализации ситуации в Багдаде до вылета нашего рейса, то тогда вывезем гражданским рейсом, - приводит слова Анны Кузнецовой РИА Новости.

Беспорядки в Багдаде продолжаются больше недели. Антиправительственные митинги переходят в открытые столкновения демонстрантов с полицией. Главные требования населения – решение вопросов с безработицей, коррупцией. Во время протестов погибли около ста человек.

Детей, оказавшихся в зоне боевых действий, возвращает межведомственная комиссия при Аппарате уполномоченного по правам ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU