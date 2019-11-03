Огонь охватил площадь в 3,5 тыс.кв.м. на складе в Жуковском
Огонь охватил склад на улице Кооперативной в подмосковном Жуковском. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 1750 кв.метров, после она увеличилась вдвое.
По данным экстренных служб, огонь распространился на территории в 3500 кв. м.
- Склад горит по всей площади - 3,5 тыс. кв. м. Возгорание локализовано, - сообщил ТАСС источник в спецслужбах.
Пока данных о пострадавших и погибших не поступало. Спасатели предполагают, что обойдется без жертв.
В одном месте произошло частичное обрушение конструкций здания.
Огонь распространился в 04:14 по московскому времени. Первые машины пожарных прибыли на место спустя несколько минут. Тогда еще существовала угроза распространения огня на соседние склады. В МЧС отметили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Накануне в результате пожара в жилом здании на Большой Сухаревской в центре Москвы пострадали по меньшей мере пять человек. В здание произошло частичное обрушение шахты лифта.
ИСТОЧНИК KP.RU