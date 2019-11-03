Огонь охватил площадь в 3,5 тыс.кв.м. на складе в Жуковском

СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-03T08:06:35+03:00

Площадь пожара в подмосковном Жуковском увеличилась до 3 тысяч кв.м. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По предварительным данным, пострадавших нет

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Огонь охватил склад на улице Кооперативной в подмосковном Жуковском. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 1750 кв.метров, после она увеличилась вдвое.

По данным экстренных служб, огонь распространился на территории в 3500 кв. м.

- Склад горит по всей площади - 3,5 тыс. кв. м. Возгорание локализовано, - сообщил ТАСС источник в спецслужбах.

Пока данных о пострадавших и погибших не поступало. Спасатели предполагают, что обойдется без жертв.

В одном месте произошло частичное обрушение конструкций здания.

Огонь распространился в 04:14 по московскому времени. Первые машины пожарных прибыли на место спустя несколько минут. Тогда еще существовала угроза распространения огня на соседние склады. В МЧС отметили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Накануне в результате пожара в жилом здании на Большой Сухаревской в центре Москвы пострадали по меньшей мере пять человек. В здание произошло частичное обрушение шахты лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU