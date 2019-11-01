Крупный пожар в центре Москвы: пять человек пострадали, обрушилась шахта лифта

В результате пожара в жилом здании на Большой Сухаревской в центре Москвы пострадали по меньшей мере пять человек. В здание произошло частичное обрушение шахты лифта.

«По предварительным данным, в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме на Большой Сухаревской площади пять человек наглотались дыма», - цитируют РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Как сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах, были спасены 23 человека.

Пожар произошел в доме на улице Большая Сухаревская, дом 16/18, стр. 2. По предварительной информации, изначально огонь охватил 86 квартиру на 2 этаже, после чего распространился на третий и четвертые этажи, а также проник в лифтовую шахту, которая позже обвалилась.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее на востоке Москвы крупный пожар охватил склад с резиной. Площадь возгорания составила 150 кв. метров.