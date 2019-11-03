2019-11-03T20:16:00+03:00
В мире

На Украине создали сверхзвуковую ракету для противодействия российскому флоту

По сообщениям разработчиков, ракетами вооружат самолеты Су-27 и Су24М, которые имеются в вооружении украинских ВВС
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинские СМИ сообщают, что инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» презентовали противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния». По уверениям разработчиков, ее почти «невозможно сбить».

Данными ракетами планируют вооружить самолеты Су-27 и Су24М, которые имеются в вооружении ВВС Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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