В ФРГ признали, что российская ракета «Циркон» превзошла ожидания Запада

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-02T16:06:38+03:00

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В немецком журнале Stern вышла статья журналиста Гернота Крампера, в которой говорится о том, что западные эксперты недооценили новую российскую ракету морского базирования «Циркон». Как отмечается в материале, предполагалось, что скорость «Циркона» не будет превышать шесть тысяч километров в час. Однако ракета превзошла эти ожидания и оказалась гораздо быстрее.

«Поскольку скорость ракеты составляет 11 тысяч километров в час, пяти минут будет достаточно, чтобы она достигла Пентагона и уничтожила его», - говорится в статье.

Также Крампер подчеркивает, что скорость и радиус действия «Циркона» делает перехват этого снаряда практически невозможным. По словам немецкого журналиста, эффективно противостоять подобным ракетам могут лишь электронные системы противовоздушной обороны (ПВО) и лазерное оружие.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин, оглашая 20 февраля свое очередное послание Федеральному собранию, рассказал о новой гиперзвуковой морской ракете «Циркон». В частности, он отметил, что снаряд будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров. А чуть позже главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский прокомментировал «КП» заявление главы нашего государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693070" frameborder="0"></iframe> Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU