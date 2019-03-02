2019-03-02T16:06:38+03:00
Политика

В ФРГ признали, что российская ракета «Циркон» превзошла ожидания Запада

Снаряд оказался гораздо быстрее, чем предполагали зарубежные эксперты [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Гиперзвуковая ракета «Циркон»Гиперзвуковая ракета «Циркон»
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В немецком журнале Stern вышла статья журналиста Гернота Крампера, в которой говорится о том, что западные эксперты недооценили новую российскую ракету морского базирования «Циркон». Как отмечается в материале, предполагалось, что скорость «Циркона» не будет превышать шесть тысяч километров в час. Однако ракета превзошла эти ожидания и оказалась гораздо быстрее.

«Поскольку скорость ракеты составляет 11 тысяч километров в час, пяти минут будет достаточно, чтобы она достигла Пентагона и уничтожила его», - говорится в статье.

Также Крампер подчеркивает, что скорость и радиус действия «Циркона» делает перехват этого снаряда практически невозможным. По словам немецкого журналиста, эффективно противостоять подобным ракетам могут лишь электронные системы противовоздушной обороны (ПВО) и лазерное оружие.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин, оглашая 20 февраля свое очередное послание Федеральному собранию, рассказал о новой гиперзвуковой морской ракете «Циркон». В частности, он отметил, что снаряд будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров. А чуть позже главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский прокомментировал «КП» заявление главы нашего государства.

Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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