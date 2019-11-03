2019-11-03T23:04:39+03:00
Политика

Песков заявил, что газотранспортная система Украины "развалится" без газа из России

Пресс-секретарь президента РФ напомнил о прошедших на этой неделе переговорах в формате Евросоюз–РФ–Украина
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Песков заявил, что газотранспортная система Украины "развалится" без газа из РоссииПесков заявил, что газотранспортная система Украины "развалится" без газа из РоссииФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что газотранспортную систему Украины ждет развал в том случае, если она останется без российского газа.

- Это необходимо для самой Украины. Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится, - подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков также напомнил о прошедших на этой неделе переговорах в формате ЕвросоюзРоссия–Украина. Главной темой стал вопрос транзита российского газа через украинскую территорию.

Пресс-секретарь президента РФ вспомнил о словах Владимира Путина, который ранее заявлял, что Москва не отказывается от транзита через Украину. Однако осуществлять его будет невозможно, если Киев против этого.

- Путин четко сказал, что нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться, - подытожил Песков в интервью для телепередачи "Москва.Кремль.Путин".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле оценили решение Дании по "Северному потоку - 2". Ранее Копенгаген выдал разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков заявил, что при необходимости Путин готов к встрече в нормандском формате
В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии попала под обстрел американская военная колонна
"Чудесная рекомендация": Песков объяснил, зачем Путин показал кулак на просьбу о деньгах
В Москве из ТЦ "Спектр" эвакуировали около 600 человек из-за замыкания
В Кремле оценили решение Дании по "Северному потоку - 2"
Столтенберг оценил идею исключить Турцию из НАТО
На Украине создали сверхзвуковую ракету для противодействия российскому флоту
Журналист Аркадий Бабченко рассказал, что покинул Украину из-за политических убеждений
Граждане РФ не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Умерла Мари Лафоре: французская актриса и исполнительница хита "Manchester et Liverpool"
Захарова раскритиковала NYT за намеренный "фейк" об американском атташе
Более 30 человек пострадали в ДТП во Франции
Голикова заявила о неудачной оптимизации больниц в российских регионах
Эксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки