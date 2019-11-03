СЕГОДНЯ 21:56 2019-11-03T23:04:39+03:00

Песков заявил, что газотранспортная система Украины "развалится" без газа из России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-секретарь президента РФ напомнил о прошедших на этой неделе переговорах в формате Евросоюз–РФ–Украина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что газотранспортную систему Украины ждет развал в том случае, если она останется без российского газа.

- Это необходимо для самой Украины. Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится, - подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков также напомнил о прошедших на этой неделе переговорах в формате Евросоюз–Россия–Украина. Главной темой стал вопрос транзита российского газа через украинскую территорию.

Пресс-секретарь президента РФ вспомнил о словах Владимира Путина, который ранее заявлял, что Москва не отказывается от транзита через Украину. Однако осуществлять его будет невозможно, если Киев против этого.

- Путин четко сказал, что нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться, - подытожил Песков в интервью для телепередачи "Москва.Кремль.Путин".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле оценили решение Дании по "Северному потоку - 2". Ранее Копенгаген выдал разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

ИСТОЧНИК KP.RU