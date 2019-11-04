"Совершенно уверен": Трамп заявил, что уверен в своей победе на выборах президента США в 2020 году

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-04T08:15:10+03:00

Действующий лидер Штатов подчеркнул, что "люди не хотят слышать об импичменте"

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что полностью уверен в собственной победе на выборах президента США в 2020 году.

- Совершенно уверен. У нас все очень хорошо по опросам, - отметил политик.

При этом Трамп подчеркнул, что "люди не хотят слышать об импичменте".

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ИСТОЧНИК KP.RU