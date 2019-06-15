2019-06-15T19:00:02+03:00
В мире

Трамп пообещал экономический крах США в случае своего проигрыша на выборах

Выборы главы Белого дома состоятся в ноябре 2020 года
Марина ВЕНЦОВА
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Президент США Дональд Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономикиПрезидент США Дональд Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономикиФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что американская экономика потерпит "невиданный крах", если он не одержит победу на предстоящих выборах главы государства в ноябре следующего года.

«Экономика Трампа бьет рекорды, и многие еще впереди… - написал он в «Твиттере». - Тем не менее если кто-то, кроме меня, победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели! Сохраним Америку великой!».

При этом американский лидер не уточнил, о каких именно рекордах в экономике идет речь.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Трамп в ходе выступления республиканцы в вашингтонском Национальном строительном музее заявил, что рассматривает возможность использования сразу двух слоганов во время избирательной кампании в 2020 году. В частности, речь шла о слоганах "Сохраним Америку Великой" и "Сделаем Америку вновь великой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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