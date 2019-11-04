Полицейские проверяют ГУМ на Красной площади после звонка о минировании здания

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-04T15:49:28+03:00

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В одно из отделений полиции Москвы поступило анонимное сообщение о минировании ГУМа на Красной площади. Как сообщают РИА Новости, к месту выдвинулись кинологи с собаками и взрывотехники. Здание проверят на наличие взрывчатых устройств. Параллельно идет работа по вычислению автора звонка, в случае, если его сообщение окажется ложным, человеку грозит уголовная ответственность.

Посетителей из здания пока не эвакуировали.

- Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва торгового дома "ГУМ" по адресу: Красная площадь, дом 3, - приводит комментарий представителя экстренных служб РИА Новости.

Это не первый раз, когда в полицию поступают сообщения о якобы заложенной в ГУМе взрывчатке. Иногда эвакуация оказывается всего-лишь плановой проверкой, как произошло в июне 2019 года. Тем временем предприниматели несут серьезные убытки, когда из-за телефонных террористов прекращается работа в торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU