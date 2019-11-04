СЕГОДНЯ 20:05 2019-11-04T20:11:02+03:00

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Минфин США вводит новые санкции против Ирана 4 ноября. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на американское ведомство, в санкционный список попали 9 граждан и Генштаб вооруженных сил Ири.

Несколько дней назад, 1 ноября, США объявили о продлении ограничений в ядерном секторе. До этого санкции наложили на ряд предприятий строительного сектора, кроме того иранцам запрещено ввозить в США ряд товаров промышленного производства.

В число тех девяти человек, которым запрещен въезд в штаты с 4 ноября, сын верховного лидера страны. Имя Моджтаба Хаменеи 1969 года рождения указано в документе, которое публикует минфин США.

Тем временем в Иране уверяли, что санкции - попытка США "вернуться в Иран". В стране объявили, что не оставят ситуацию с санкциями без ответа. Так, Иран требует компенсировать им ущерб от санкций - от США иранцы хотят 50 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU