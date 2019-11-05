2019-11-05T08:41:48+03:00
Политика

В закон «О гостайне» могут вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны уже подготовило соответствующие поправки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В закон «О гостайне» могут вернуть понятие «военная тайна»В закон «О гостайне» могут вернуть понятие «военная тайна»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В российское законодательство могут вернуть понятие «военная тайна». Такая поправка к действующему закону «О государственной тайне» уже разработана Министерством обороны.

Учредитель Ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев рассказал, что под грифом «секретно» будет находиться информация о вооружении, комплектовании и дислокации войск.

«В первую очередь речь идёт о документах с грифом «Конфиденциально», «ДСП», а также, например, это геотеги в соцсетях и информация о дислокации и внутреннем положении дел в воинских частях во время ведения боевых действий, — сообщил юрист в интервью газете «Известия».

Жердев пояснил, что на сегодняшний день за утечку подобных данных к серьёзной ответственности привлечь невозможно.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, почему закон о засекречивании военных потерь в мирное время является государственной тайной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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