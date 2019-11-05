Подозреваемый в подготовке теракта в Москве признал вину

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-05T16:06:34+03:00

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В Следственном комитете раскрыли подробности задержания подозреваемого в подготовке теракта. О его задержании стало известно только во вторник 5 ноября. Однако, спецоперацию силовики провели несколько дней назад – 3 ноября он по решению суда взят под стражу. Тем временем спецслужбы начали устанавливать возможных соучастников преступления.

Задержанным оказался выходец из Киргизии.

- В ходе допроса подозреваемый признал вину,- сообщили Следственном комитете.

Известно, что в Москву подозреваемый прибыл еще в сентябре. Цель визита у него была одна – устроить теракт. Месяц он готовился к преступлению, как самостоятельно – читал запрещенную литературу, сайты такой тематики, так и искал «единомышленников», тех, кто готов стать соучастником. В СК сообщают, что подозреваемый искал место теракта, нашел ли его он, в ведомстве не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU