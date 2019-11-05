2019-11-05T13:26:35+03:00
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве задержали мужчину по подозрению в подготовке терактаВ Москве задержали мужчину по подозрению в подготовке терактаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На юго-западе Москвы по подозрению в подготовке теракта был задержан гражданин СНГ.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», - сообщает источник ТАСС.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека. Мера наказания от 10 до 15 лет лишения свободы.

На данный момент следователи устанавливают его возможных соучастников.

В минувшие воскресенье 3 ноября суд заключил подозреваемого под стражу на срок до 1 января следующего года.

Напомним, ранее председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил, что в текущем году в России было предотвращено 39 терактов, ликвидировано 49 террористических ячеек, нейтрализованы 32 боевика, а задержаны 679.

ИСТОЧНИК KP.RU

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