2019-11-05T17:34:05+03:00
Наука

Российский астроном открыл первую межзвездную комету

Небесное тело, летящее к Земле, не относится к Солнечной системе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Российский астроном открыл комету с помощью самодельного телескопаРоссийский астроном открыл комету с помощью самодельного телескопа
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К Земле приближается комета 2I/Borisov, которая попала в Солнечную систему из области созвездия Персея. Это первая комета за пределами Солнечной системы, которая приближается к нашей планете. Первым ее зарегистрировал российский астроном Геннадий Борисов. Он рассказал, что смог обнаружить космический объект с помощью самодельного телескопа.

2I/Borisov — это уже второе тело из иной звездной системы (отсюда и обозначение 2I — второй interstellar, т.е. «межзвездный»), прилетевшее к нам за последние два года. В 2017 году специалисты уже зафиксировали попадание в нашу систему межзвездного астероида.

«Новым моим «уловом» стала межзвездная комета. Сначала по поводу нее не было ясности. Отправил данные о ней в Центр малых планет, получил подтверждение от начавших наблюдать ее других астрономов. Чуть позже посчитали и увидели, что объект летит по гиперболической орбите. Это означало, что он не может являться объектом нашей Солнечной системы. Сейчас комета приближается к нам и в декабре подойдет на ближайшее расстояние», - цитирует Борисова сайт mk.ru.

Астроном добавил, что до Земли комета не доберется, а развернется в Солнечной системе и отправится в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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