Россия выполнит наблюдательные полеты над Италией и Германией

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-06T11:33:26+03:00

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В рамках реализации договора по открытому небу Россия выполнит наблюдательные полеты над территорией Италии и Германии. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Он добавил, что полеты будут совершаться с аэродромов открытого неба Кельн-Бонн и Чампино.

Российские летчики проведут операцию на российском самолете наблюдения Ту-154М ЛК-1 в Германии и на самолете Ан-30Б в Италии. Предполагается, что военные совершат наблюдательные полеты максимальной дальности 1300 километров над Германией и 2015 километров над Италией по согласованным с наблюдаемыми сторонами маршрутам, передает сайт телеканала «Звезда».

Порядок применения наблюдательных средств на борту самолетов проконтролируют немецкие и итальянские специалисты в рамках договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 государств, входящих в состав ОБСЕ. Договор необходим в целях укрепления доверия между странами и контролем за военной деятельностью, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU